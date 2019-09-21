Найдена 14-летняя теннисистка, которую днем объявили в розыск
История закончилась благополучно.
Утром Eurosport.ru писал о пропаже юной теннисистки из Абхазии. Девушка прилетела в Москву три дня назад и с тех пор не выходила на связь.
В день пропажи ее засняла камера наблюдения в аэропорту Внуково, после чего о ней ничего не было слышно: 14-летняя спортсменка не отвечала на звонки и сообщения.
Милиция Абхазии через фейсбук сообщила о происшествии, и в итоге все закончилось благополучно – девочку наши живой и невредимой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Абхазии.
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