Утром Eurosport.ru писал о пропаже юной теннисистки из Абхазии. Девушка прилетела в Москву три дня назад и с тех пор не выходила на связь.

В день пропажи ее засняла камера наблюдения в аэропорту Внуково, после чего о ней ничего не было слышно: 14-летняя спортсменка не отвечала на звонки и сообщения.

Милиция Абхазии через фейсбук сообщила о происшествии, и в итоге все закончилось благополучно – девочку наши живой и невредимой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Абхазии.

15 сентября Кварчия получила звание мастера спорта.

Эрика стала первой девушкой из Абхазии, которая получила это звание в настольном теннисе.

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