Настольный теннис

21-летняя чемпионка Европы из Молдавии погибла в результате падения из окна

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Елизавета Медвецки

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через 9 минут

Что стало причиной случившегося, никому неизвестно.

В Кишиневе трагически погибла чемпионка Европы по настольному теннису среди юниоров Елизавета Медвецки – девушка разбилась в результате падения из окна.

По данным «Регион Online», 21-летняя спортсменка упала с 16-го этажа. Родственники Елизаветы не верят в версию о самоубийстве, причины произошедшего неизвестны и в данный момент устанавливаются.

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  • Медвецки победила на чемпионате Европы среди юниоров в 2010 году.
  • Елизавета была мастером спорта и многократной победительницей соревнований в Молдавии.

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