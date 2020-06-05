Что стало причиной случившегося, никому неизвестно.

В Кишиневе трагически погибла чемпионка Европы по настольному теннису среди юниоров Елизавета Медвецки – девушка разбилась в результате падения из окна.

По данным «Регион Online», 21-летняя спортсменка упала с 16-го этажа. Родственники Елизаветы не верят в версию о самоубийстве, причины произошедшего неизвестны и в данный момент устанавливаются.

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Медвецки победила на чемпионате Европы среди юниоров в 2010 году.

Елизавета была мастером спорта и многократной победительницей соревнований в Молдавии.

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