28-летний Си Дешень вошел в книгу рекордов Гиннесса. В среду, 23 декабря, он побил собственное достижение – отразил за минуту 35 мячиков для настольного тенниса с помощью нунчаков.

Фиксация рекорда происходила в Пекине, челлендж транслировали в прямом эфире с личным присутствием сотрудников книги Гиннесса. Дешеню помогал робот с искусственным интеллектом, который используют для тренировок сборной Китая по настольному теннису. Механические руки посылали в Си мячи со скоростью свыше 40 км/ч.

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Это уже третий рекорд 28-летнего китайца. В предыдущей попытке он в конце 2019 года отбил нунчаками 32 мяча за минуту. В момент действующего достижения Си надел желтый костюм – это явная отсылка к голливудскому актеру Брюсу Ли.

Дешень работает инструктором боевых искусств в вооруженных силах Шанхая. Он проводит тренировки по владению нунчаками и уже обучил более 5000 человек.

Си занимается с этим видом оружия более 10 лет. У него уже несколько рекордов из книги Гиннесса. В частности, китаец отвинтил 10 крышек от бутылок минеральной виды за 34,8 секунды, а также за минуту потушил нунчаками 52 свечи.

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