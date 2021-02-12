Пандемия и последовавший локдаун в США спровоцировали интерес к низкотехнологичным видам спорта. Вряд ли вы представляете себе среднестатистического американца, который с восторгом следил бы за белорусским футболом, чемпионатом Никарагуа по футболу, южнокорейским бейсболом или же российскими турнирами по настольному теннису. Но в прошлом году такие фанаты появились. Пинг-понг неожиданно стал третьим по популярности видом спорта с точки зрения ставок в Колорадо. А на российские полупрофессиональные турниры под эгидой Liga Pro американцы ставили миллионы долларов.

Большой материал об этом вышел в New York Times. Издание пишет: «Они проводят матчи в тихих, скудно украшенных залах Москвы в любое время суток, а спортсмены сильно отличаются по возрасту и уровню подготовки. И каждый месяц из-за их движений люди ставят миллионы долларов».

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Интерес к турнирам пришел в первые дни пандемии, когда спорт во всем мире закончился. Однако азарт остановить невозможно. Букмекеры подпитывали, выискивая по всему миру хоть что-то игровое. Настольный теннис под брендом Liga Pro – идеальное попадание. Матчи проходят 24/7, пар очень много, а аутентичная картинка с одной камеры добавляет атмосферы.

«Проект существует с 2017 года. Основная цель – развитие настольного тенниса в России среди бывших спортсменов, полупрофессионалов и любителей. Cо временем количество участников перевалило за тысячу. Так появились дополнительные столы, а затем, в 2019 году стали проводиться и ночные турниры, потому что большое количество людей хотело играть после работы», – рассказали Eurosport в пресс-службе проекта.

Глава отдела трейдинга в букмекерской компании PointsBet Джей Краучер сообщил NYT, что настольный теннис составлял более 50 процентов от общего количества денег, принимаемых в апреле 2020-го. Когда летом высшие лиги по всему миру вернулись, на пинг-понг по-прежнему приходилось около четверти всех ставок на сайте. Сегодня настольный теннис остается пятым по величине и востребованности видом спорта.

настольный теннис Фото: Eurosport

Главное отличие Liga Pro от других полупрофессиональных турниров – лига никогда не была замечена в подозрительных матчах, а это позитивно влияет на букмекерский интерес.

«В последние годы пинг-понг стал популярен у любителей ставок. Это вынуждало букмекерские компании смотреть в сторону различных турниров. Наши всегда были регулярными с доступными результатами и статистикой. Раз этот интерес появился и сохраняется, значит двигаемся в верном направлении. Ведь для букмекеров важно чтобы соревнования были интересными, честными, матчи проходили в борьбе», – сообщили в Liga Pro.

Интересно, что у бренда есть идея развивать своих игроков и дальше монетизировать проект через крупные мероприятия, где будут выступать не только любители, но и спортсмены топ-уровня. А это привлечет спонсоров.

NYT поговорил с теми, кто выбирает российский настольный теннис для ставок. Ахмад работает официантом. А когда возвращается домой, берет в руки телефон и ищет интересные матчи Liga Pro. В некоторые дни он зарабатывает на ставках больше, чем на работе. Друзья Ахмада удивляются, откуда он знает так много русских имен. Он отвечает, что они у него постоянно в голове.

«Для наших игроков такой интерес из США стал приятным сюрпризом. Они никогда не думали, что могут быть популярны за океаном. Но важно отметить: мы не работаем напрямую с какими-либо букмекерскими компаниями. В свое время продали все эксклюзивные права компании SportLevel, и они далее представляют наш контент в рынок».

По словам экспертов, теннис привлекает американцев в том числе и за счет быстрых результатов. Здесь не нужно ждать часами, пока событие закончиться. Можно ставить на отдельные розыгрыши и быстро зарабатывать.

Настольный теннис Фото: Getty Images

Еще один герой материала NYT – диспетчер службы экстренной помощи Ник Вебстер. Он утверждает, что у него есть сотни блокнотов для отслеживания матчей. А еще есть любимый игрок в Liga Pro – Алексей Лобанов. И Ник очень хочет получить футболку кумира.

«Мы планируем серьезно переработать визуальную часть соревнований. Сделать их более привлекательными для зрителя. Также в планах проведение мероприятий топ-уровня, объединяющих все категории рейтинга от начинающих до топ-спортсменов. Все это позволит нам стать серьезным игроком на рынке настольного тенниса. Что касается американской аудитории, то ранее мы не задумывались о каких-то активностях за океаном. Но раз уж такой интерес есть, попробуем найти партнеров в Америке. Договориться о сотрудничестве и, возможно, когда-нибудь вы увидите матчевые встречи Россия-США в формате Liga Pro», – подытожили в пресс-службе.

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