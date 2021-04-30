Весной 2020-го коронавирус парализовал большинство спортивных соревнований. Исключением стал лишь настольный теннис, который не всегда предполагает наличие зрителей. Внимание к нему резко выросло: лишенная любимых видов спорта футбольная, теннисная и баскетбольная аудитория начала разбираться в подрезках и топ-спинах. В том числе возник небывалый поток ставок на эти соревнования.

О хайпе в США вокруг российского настольного тенниса мы уже рассказывали , а теперь выяснили, как на других коммерческих турнирах постсоветского пространства зарабатывали игроки и мафия. Сливы по 4 тысячи долларов, хитрые кидалы, детектор лжи и отмывшая 50 млн долларов турецкая мафия – в расследовании Eurosport.ru.

Турнир по настольному теннису Фото: Getty Images

Настольный теннис В США ставят миллионы на российский настольный теннис. Почему? 12/02/2021 В 09:15

3-5 лет тюрьмы за договорной матч

На экране смартфона всплыл незнакомый номер. «Алло, дружище, как поживаешь? Давно хотел тебя набрать, – звонил институтский товарищ, с которым не виделись лет 10. – Видел, что ты в турнирах по настолке рубишься. Может, что-то придумаем?» Такие звонки и сообщения в соцсетях прилетают с регулярностью восхода солнца, поэтому со временем на них перестаешь реагировать.

Год назад, в период жесткого карантина, мессенджеры разрывались от потока подобного спама, и так у каждого игрока. За слив предлагали в среднем от одной до двух тысяч долларов за матч – соблазн был велик, но чуть ли не ежедневное отстранение теннисистов от турниров заставило включить голову. Атмосфера напоминала хайп биткойна в 2015 году, с той лишь разницей, что вместо обсуждения роста курса монеты игроки хвастали фантастическими заработками на сливах.

Сильнее всего пострадали организаторы коммерческих турниров. Во время карантина на рынок настольного тенниса пришли мировые лидеры букмекерской индустрии, что привело к повышению требований к качеству продукта. Некоторые турниры не справились с потоком догов, испортили репутацию, и сегодня их матчи принимает ограниченное количество букмекерских компаний.

Сливы случаются, даже несмотря на огромную работу турниров по упреждению и искоренению этого явления. Существует мнение, что доги обусловлены невысоким уровнем жизни в постсоветских странах и отсутствием адекватного наказания помимо исключения из турниров. За такое же действие в любой другой стране Европы участникам светит 3-5 лет тюрьмы. Перед организаторами стоит задача объяснить игрокам, что после мошенничества все закончится.

Методы по выявлению догов используются самые передовые: игроки проходят детектор лжи, причем не только после подозрительных матчей, но и в профилактических целях. Существует также практика поручительства – если игрок дисквалифицируется, то поручившиеся за него люди отстраняются на несколько месяцев. Еще одно ноу-хау для мира настолки – заключение соглашения с Betradar. Эта компания отслеживает ставки по всему миру, поэтому убеждение о том, что «знакомый поставит на меня в Польше или Болгарии, и никто не узнает», не работает. Betradar сотрудничает также с НБА, НХЛ и другими спортивными топами.

Бетрадар Фото: Other Agency

В 1992 году теннисист Джимми Коннорс встретился с Мартиной Навратиловой в «Битве полов» и поставил на свою победу 1 млн долларов. Если бы гнавшийся за адреналином американец играл сегодня в турнире по настольному теннису, то его бы дисквалифицировали – организаторы запрещают игрокам ставить не только на свои проигрыши, но и на победы. Большинство теннисистов считает лишение их дополнительного способа мотивации нечестным и неправильным ограничением – риск потери денег велик, и на этом поле игрок и букмекер находятся в равных условиях.

Началось все в начале мая 2020-го – первым игрокам за один слив платили 4 тысячи долларов, но такие расценки продержались всего неделю. После гонорары снижались до трех, двух и одной тысячи. Одному игроку в день можно было отрабатывать до трех игр. Представляешь – хлоп, и заработал несколько тысяч зеленых за пару часов!

Организаторы турниров по понятным причинам отказались от комментариев, но нам удалось пообщаться со сливавшими матчи игроками, а также вербовщиками.

Никита, теннисист:

– Однажды на турнире встречаю знакомого, и он показывает пухлый кошелек с долларами. Для него раньше и 10 долларов были большими деньгами, а тут такой поворот. Тогда я и узнал о теме, которую парни называли «Турецкими экспрессами». Началось все в начале мая 2020-го – первым игрокам за один слив платили 4 тысячи долларов, но такие расценки продержались всего неделю. После гонорары снижались до трех, двух и одной тысячи. Турок, который придумал схему, объяснял это снижением лимитов на ставки. На самом деле, я думаю, он понял, что нет смысла платить больше в стране со средней зарплатой в 500 долларов.

Одному игроку в день можно было отрабатывать до трех игр. Представляешь – хлоп, и заработал несколько тысяч зеленых за пару часов. Разумеется, это опьяняло. Плюс за каждого завербованного игрока получали бонус в несколько сотен долларов. Я знал примерно 25 человек, которые кружились в турецких экспрессах, но по факту их было в разы больше.

Тема прожила где-то полтора месяца – ставили на всех турнирах. Но в июне процесс заглох – гонорары упали до 300-400 долларов. Я сначала удивлялся, что никого не выгнали за этот беспредел, пока не узнал причину. Парень, который был правой рукой Карена – того самого турка – рассказал, что все ставки проходили через одну БК в Анкаре. За этой букмекерской стоит местная мафия, которая отмывает через нее деньги. Поэтому они не сигнализировали организаторам турниров о сливах. Слышал, что они потратили 10 млн евро, а отмыли 50.

Турнир по настольному теннису Фото: Imago

Многие сливы по игре были настолько примитивными, что сдуреть можно, а люди продолжали играть. Думаю, организаторы все это видели, но смысл выгонять игрока, приносящего стабильный доход? Не знаю ни одного теннисиста, которого бы исключили за турецкие экспрессы.

– Сильно нервничал, когда сливал?

– Втягиваешься после нескольких игр, но был очень запоминающийся матч. Как-то в одном из сетов, который должен был слить, я выигрывал 10:7 и уже представлял, что в случае победы придется компенсировать за провал 9 тысяч долларов. К счастью, настрелял в потолок и проиграл – за такое меня можно было без всяких ставок исключать, но никто даже слова не сказал.

– На что потратил выигрыши?

– Старался особо не тратить, инвестировал в несколько направлений. Большинство других игроков, что логично, спускали деньги на всякую ерунду – особенно молодежь. Одна 17-летняя девочка купила iPhone 12, сняла квартиру для вписок и покупала шмотки своему парню. Все закончилось очень плохо, она не смогла сдать игру, расплакалась. Попала на большие деньги и несколько месяцев пребывала в глубокой депрессии. Большие деньги губят молодежь – я бы вообще запретил участвовать в турнирах игрокам до 21 года.

Больше всех на сливах заработал один игрок из Днепра – около 60 тысяч долларов. Он какое-то время не выступал, но сейчас уже играет на одном из турниров. Слышал, что на выигранные деньги купил квартиру.

– Что было после «Турецких экспрессов»?

– Начались массовые дисквалификации, потому что ставили уже не в ручных конторах, а где получалось. Были какие-то предложения, но уже не такие жирные. Вскоре с турнира убрали и игрока, который был правой рукой Карена. Парень играл, вербовал, вел бухгалтерию и спал не больше двух часов в день. Даже не знаю, как он это вывез. Заработал порядка 200 тысяч долларов, но треть суммы пришлось отдать. Позвонили днепровские бандиты и непрозрачно намекнули, что не мешало бы поделиться. Парень выполнил требование и сегодня опасается лишь звонка от спецслужб.

Самой популярной темой после «Турецких экспрессов» была работа с харьковскими вербовщиками. Они платили за слив 700 долларов, говорили, что ставят через Азию. Еще ставили в Австралии – можно было отработать восемь матчей без санкций со стороны организаторов турниров. Контора вносила этого игрока в черный список, не давала в линии, но он продолжал играть.

Больше всех на сливах заработал один игрок из Днепра – около 60 тысяч долларов. Он какое-то время не выступал, но сейчас уже играет на одном из турниров. Слышал, что на выигранные деньги купил квартиру.

Девушка готовится к подаче Фото: Imago

Назар, связной между мафией и игроками, вербовщик:

– Я веду телеграм-канал со ставками на теннис. В феврале 2020-го на меня вышли представители черного гемблинга и предложили сотрудничество на поле настольного тенниса. Задача – вербовать игроков и координировать организационные вопросы. До карантина эти люди специализировались на массовых видах спорта – в основном теннис и футбол.

Самая популярная тема в теннисе у мафии – ставки на проигрыш гейма на своей подаче. Тут есть и высокие лимиты, и коэффициент на брейк огромный. По моей информации, октябрьский скандал на «Ролан Гаррос»-2020 с участием российской теннисистки Яны Сизиковой связан с их деятельностью. Яна сделала несколько двойных в парном матче на своей подаче, а сумма ставок на проигрыш гейма перевалила за 300 тысяч евро. В данный момент ведется расследование и россиянке светит большой штраф и пожизненная дисквалификация.

– Слышал ли ты что-то про «Турецкие экспрессы»?

– Разумеется. Это была красота! Суть такая: формировался экспресс из восьми позиций, с которого удавалось вытащить до 120 тысяч долларов. С такими подъемами организаторам было не жалко платить игрокам даже 3-4 тысячи долларов. В тот период мафиозные кланы объединялись, потому что найти восемь человек проблематично из-за обязательного условия – все матчи в экспрессе проходили в один день.

Отмечу высочайшую организацию у мафии. Настолько все четко, педантично, каждый человек в этой системе нацелен на результат, ответственность высочайшая. Ставки осуществляются на европейских минусовых вип-аккаунтах – даже не представляю, как они их добывают. На випах больше гарантий, что отдадут выигрыш. Помимо этого, по всему миру катаются представители мафии. Они посещают наземные пункты приема ставок (ППС) и заряжают несколько тысяч долларов. Иногда случаются накладки – впереди в очереди в кассу вклиниваются конкуренты и убивают лимиты.

В Украине нет легальных БК – люди в основном ставят на российских оффшорных конторах. А они могут объявить даже честного игрока мошенником и не выплатить выигрыш.

– Серьезные игроки ставят в зарубежных БК. А как обстоят дела с отечественными?

– В августе прошлого года Верховная Рада Украины приняла закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и сняла запрет на букмекерскую деятельность, действовавший 11 лет. Прежде все БК работали втемную с лицензиями национальных лотерей. В Украине игроки не платят налоги, а наша власть хочет сделать что-то типа ЦУПИСа (орган, гарантирующий выплаты), как в России.

Осенью 2020 года был первый этап подачи документов и всем БК отказали, сославшись на неправильно заполненные документы. Как заполнить правильно – не объясняют. Есть стойкое убеждение, что схему хотят коррумпировать. Как же без отката? И это несмотря на грабительские условия по оформлению лицензии. Я в курсе этого, потому что мафия планирует открыть собственную букмекерскую.

Обязательные условия: 30 млн грн уставной капитал, 34 млн грн гарантийный фонд, плюс плата за лицензию 126 млн грн на пять лет. Итого 190 млн грн (6,7 млн долларов). Если букмекер желает установить ППС, то за каждую будку должен платить не менее 30 минимальных зарплат и поставить таких ППС не менее определенного количества в зависимости от величины города. Общая сумма может выстрелить до 10 млн долларов – в Украине такое никто не потянет. Поэтому в Украине нет легальных БК – люди в основном ставят на российских оффшорных конторах. А они могут объявить даже честного игрока мошенником и не выплатить выигрыш. Спорить бесполезно – власти Кюрасао или другого налогового рая автоматически становятся на сторону компании, а не игрока.

Ставки в букмекерской Фото: Getty Images

– Есть смысл тогда играть в европейских БК, в чем проблема?

– Да все в том же новом законе. До его введения игроки в основном сидели на лидерах мирового беттинга – Bet365, Pinnacle. Но с прошлой осени украинские банки блокируют как входящие, так и исходящие платежи от них из-за отсутствия лицензии.

– Как же тогда люди играют на оффшорных конторах?

– Все дело в прозрачности. Если европейские конторы работают чисто, то отечественные букмекеры маскируются, например, под предоставляющие услуги ЧП. Разумеется, подмазывают в нужных кабинетах и работают дальше.

– Самая запоминающаяся история с догами?

– Как правило, это так называемые бутерброды. Случай, когда сливают оба игрока. Начинается цирк с подачами в сетку, драматическими возгласами и картинными падениями. Мемом стал матч, в котором игрок вел 9:3 в сете, набил в бортики и проиграл.

Есть еще история про виды разводов теннисистов со стороны мошенников и кидал. Последние полгода в интернете гуляет корочка КМС одного из игроков. Теннисистам пишут от его имени, предлагают объединиться для сливов и в качестве подтверждения личности присылают фото удостоверения этого парня.

Или еще случай с маяками. Например, игроку обещают 100 долларов за брошенное на стол полотенце. Он соглашается, после этого подбивший его на это человек пишет нам и другим таким же организациям с информацией, что парень сольет следующий сет. Если ни о чем не подозревающий теннисист проигрывает партию, то мошенник по легкому зарабатывают на уровне полноценного слива. А это несколько тысяч долларов.

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