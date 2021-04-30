Опубликовано 30/04/2021 в 14:56 GMT | Обновлено 30/04/2021 в 15:13 GMT

Ракетка Форреста Гампа для настольного тенниса из одноименного фильма продана на аукционе за 25 600 долларов.

По сюжету фильма герой Тома Хэнкса с помощью игры в пинг-понг восстанавливал отношения между США и Китаем. Изначально эксперты полагали, что цена ракетки составит 1-2 тысячи долларов. Цвета и габариты ракетки соответствуют той, что появилась в фильме, однако неясно, какой именно из нескольких экземпляров был продан – в съемках задействовали несколько, сообщает TMZ

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Личность покупателя не раскрывается.

Фильм «Форрест Гамп» вышел в 1994 году. Сыгравший главного героя Хэнкс в итоге удостоился «Оскара» за лучшую мужскую роль.

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