Ракетка Форреста Гампа для настольного тенниса из одноименного фильма продана на аукционе за 25 600 долларов.
По сюжету фильма герой Тома Хэнкса с помощью игры в пинг-понг восстанавливал отношения между США и Китаем. Изначально эксперты полагали, что цена ракетки составит 1-2 тысячи долларов. Цвета и габариты ракетки соответствуют той, что появилась в фильме, однако неясно, какой именно из нескольких экземпляров был продан – в съемках задействовали несколько, сообщает TMZ.
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- Личность покупателя не раскрывается.
- Фильм «Форрест Гамп» вышел в 1994 году. Сыгравший главного героя Хэнкс в итоге удостоился «Оскара» за лучшую мужскую роль.
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