История спорта знает немало случаев обмана. Особенно прославился посредственный бразильский футболист Карлос Кайзер, который в 1980-х сменил более десяти клубов, пользуясь доверчивостью их руководителей. Он выдавал себя за супербомбардира, после чего имитировал травму.

В прошлом году полыхала история про литовского баскетболиста «Жальгириса» Рокаса Йокубайтиса. За известного спортсмена себя выдал житель Вильнюса Виктор Бабаев, который выманил таким образом у девушки 10 тысяч евро.

Свежий случай обмана произошел в этом году в украинском настольном теннисе. Несколько лет на одном из коммерческих турниров в Киеве выступал талантливый левша Тимур Козенков. Специалисты отмечали, что при должном настрое может обыграть даже мастера спорта, но чаще играет затяжные матчи (на тотал) и валяет дурака. В мае парень доигрался до дисквалификации, но не пропадать же таланту – Козенков решился на аферу.

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Бритоголовый Тимур отрастил бороду, надел парик и стал выступать на любительских турнирах под фамилией Махнев. Набив под этим ником достаточный рейтинг, он отправился на другой коммерческий турнир в Днепр – чтобы не узнали друзья-киевляне. В первый же приезд талант так раздухарился, что выиграл шесть матчей при одном поражении и занял первое место.

На таких турнирах есть традиция фотографировать победителя – это и сгубило самого креативного в истории украинского настольного тенниса игрока. Козенкова-Махнева узнали другие спортсмены, после чего его карьера закончилась. Следующий шаг – пластическая операция?

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