«Мы здесь, чтобы творить историю!» – прорычал 19-летний Максим Гребнев после победы в июне на личном чемпионате Европы в паре со старшим всего на год Львом Кацманом. Феноменальное достижение для российского настольного тенниса – ранее три золота в парах добывали Оксана Фадеева (дважды) и Светлана Ганина, но только с иностранными партнершами.

Прорыв сотворили парни, на тот момент обитавшие далеко за пределами первой сотни мирового рейтинга ITTF. Почти такое же чудо, как и недавний выигрыш 150-й ракеткой мира Эммой Радукану US Open по теннису, только еще круче. Гребнев сегодня занимает 540-е место в рейтинге, а Кацман – 281-е. В конце сентября к ним присоединился еще один феномен Владимир Сидоренко (165), и эта амбициозная банда отправилась на командный чемпионат Европы в румынский Клуж-Напоку.

Лев Кацман и Максим Гребнев – победителя чемпионата Европы-2021 в паре Фото: Imago

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В этом живописном и втором по площади после Бухареста городе Румынии, который раскинулся у подножия гор Трансильвании, 20 столетий тому назад римский император Траян основал базу своего легиона. Лагерь получил название Напока, поэтому у города, большую часть своей истории находившегося под протекторатом Венгрии, двойное название. От чистого горного воздуха и почти 400 метров над уровнем моря здесь с непривычки кружится голова, но еще больше крышу срывало от выступления русских теннисистов.

Кроме Гребнева, Сидоренко и Кацмана, в сборную России вошли ветераны Кирилл Скачков (34 года) и Александр Шибаев (31). Впервые в этом году ставший чемпионом страны Скачков играл только на групповом этапе в битвах с Францией и Нидерландами, а Шибаев и вовсе ни разу и не появился на площадке. Тренеры сделали ставку на гремучую молодежь и не прогадали – ровесники сотворили такую мощную атмосферу единства, что от искривших напором и энергией Макса, Льва и Вовы в зале становилось светлее.

Главная особенность нынешней сборной – молодые игроки не только одинакового возраста, но и уровня. В команде нет очевидного лидера, и в каждом противостоянии выстреливали разные теннисисты. В 1/4 финала с Австрией решающее очко принес Сидоренко, который может завестись с полоборота и поддаться на провокацию, но в игре с Гардосом собрался и затащил сложнейший матч.

Сборная Росси в матче против Австрии Фото: Eurosport

Настоящее сумасшествие началось в полуфинале против шведов. Статусные Морегард и Кальберг выступают за лучшие клубные команды Европы и в матчах соответственно против Кацмана и Гребнева букмекеры давали на их победу одинаковый коэффициент – 1,07. Шведы настолько растерялись от бешеного напора русских, что единственной реакцией на крутые попадания Макса и Льва были недоуменные взгляды друг на друга и тренера. Россия разбила шведов 3:0 – это круче, чем под Полтавой.

Многократные чемпионы Европы немцы пробились в финал без проблем, даже несмотря на отсутствие главных звезд – Тимо Болля и Дмитрия Овчарова. Весь лоск и показная надменность испарились после того, как Гребнев в первой игре против Бенедикта Дуды завелся и принес очко команде, отыгравшись со счета 0:2. Кац и Сидоренко свои матчи проиграли в борьбе, поэтому решающей стала еще одна встреча Гребнева против лидера Бундестим Патрика Франциски.

Немец на классе повел 2:0 по сетам и 3:0 в третьей партии, и остановился. Гребнев взял тайм-аут и понес топа (15-е место в рейтинге) так, что у занервничавшего Патрика началось обильное потоотделение – после каждого проигранного очка он просил судью протереть стол. Тем самым Франциска провоцировал и затягивал время, а Макс не обращал внимания и поймал такой кураж, что даже исполнил два удачных удара из-за спины (высший пилотаж в настолке).

Гребнев сравнял счет по партиям, имел два матчбола, но так и не реализовал – русская команда проиграла 1:3, а Германия в девятый раз стала чемпионом Европы (в женском разряде тоже выиграли немки). Россия была близка к золоту, но и первое в истории серебро – невероятный успех. В последний раз такого достижения добивалась 53 года назад сборная СССР.

Прорыв молодых русских теннисистов сначала в Варшаве, а теперь в Румынии отчасти связан с развитием и популяризацией настольного тенниса в России. Сердце русской настолки бьется в Оренбурге – местный «Факел-Газпром» на протяжении последних 10 лет зажигает в Лиге чемпионов. За команду выступает бронзовый медалист Токио Дмитрий Овчаров и ряд других топов мирового уровня. Еще один мощный импульс клуб получил четыре года назад после выделения «Газпромом» 158 млн рублей на поддержку оренбургского клуба.

И все же главный фактор успеха русских ребят на чемпионате Европы связан с личностью известного тренера, многократного чемпиона СССР и участника трех Олимпиад (1992, 1996, 2004) Дмитрия Мазунова. Этот специалист с 1992 года живет и работает в Германии. С 2012-го по 2020-й Мазунов возглавлял одну из лучших академий настольного тенниса в Европе в Оксенхаузене (Liebherr Masters College) и пять лет назад способствовал переезду в этот центр Гребнева, Каца и Сидоренко.

Похожий скачок в развитии произошел в начале нулевых у теннисистки Марии Шараповой, которую отец устроил в академию Ника Боллетьери. Русская тройка игроков сумела адаптироваться в чужой стране и благодаря тренировкам и играм с лучшими исполнителями в Европе мире вышла на новый качественный уровень. Ребятам всего по 19-20 лет, а это значит, что мы еще наверняка не раз о них услышим.

Дмитрий Мазунов: «Звезды в настолке зарабатывают за 1 млн евро»

Читайте 13 октября интервью с русским тренером Дмитрием Мазуновым, который вывел на новый уровень Льва Кацмана, Максима Гребнева и Владимира Сидоренко. Специалист расскажет о:

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