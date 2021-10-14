Русский тренер по настольному теннису Дмитрий Мазунов, который с начала 1990-х живет и работает в Германии, в интервью Eurosport.ru рассказал о заработках звезд настольного тенниса.

– В последнее время настольный теннис набирает обороты и становится все более популярным. Зарплаты тоже выросли?

– Звезды зарабатывают очень прилично. Например, годовой доход европейских супертопов Тимо Болля и Дмитрия Овчарова составляет около 1 млн евро. Игроки топ-50 поднимают около 100-150 тысяч. Так что это достаточно прибыльный вид спорта – в сравнении с условным бадминтоном точно космос.

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Повышению заработков способствовала также отмена обязательного правила выступать только в одной лиге. Вот португалец Жоау Монтейру играет в пяти чемпионатах и чувствует себя неплохо. Исключение только в Германии – если играешь в Бундеслиге, то в других чемпионатах нельзя. В ковидную эру, конечно, зарплаты упали, но жить точно можно.

В финале чемпионата Европы сборная России проиграла команде Германии.

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