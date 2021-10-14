Русский тренер по настольному теннису Дмитрий Мазунов, который с начала 1990-х живет и работает в Германии, в интервью Eurosport.ru рассказал о том, почему он не смог работать на родине.

– Функционируют ли в России центры, похожие на немецкую академию в Оксенхаузене?

– К сожалению, такое можно сказать только про Оренбург. Там есть мощный клуб, который финансирует «Газпром». Был амбициозный проект в Екатеринбурге в 2009 году, когда я заканчивал игровую карьеру, но дальше разговоров дело не пошло. Я должен был тренировать в местном центре, а в результате получилось, как это часто бывает в России… Короче говоря, кинули.

Настольный теннис «140 млн, а играть некому». Кто помог России взять медали на ЧЕ 41 МИНУТУ НАЗАД

В Самаре еще с Союза есть хорошая школа, но о таком подходе и организации, как в Германии, даже речи не идет. Даже в таком мегаполисе, как Москва, нет нормальной организации – люди созваниваются, чтобы поиграть. Кацман недавно рассказывал, что в Москве, когда приезжает, не с кем поспарринговать, потренироваться.

В финале чемпионата Европы сборная России проиграла команде Германии.

Полное интервью с Мазуновым читайте по ссылке

Настольный теннис Россия взяла серебро в настолке. Команду тащат 19-летние ребята 10/10/2021 В 14:30