В Хьюстоне завершился чемпионат мира по настольному теннису-2021. Традиционно доминировали китайские мастера пластикового мяча – на их счету победы в четырех разрядах из пяти.

Главной сенсацией турнира стал 19-летний швед Трулс Морегард, который дошел до финала в одиночном разряде, где проиграл Фан Джин Дону. Больше повезло шведскому дуэту Кристиан Карлссон/Маттиас Фальк, которые завоевала золотые медали.

Ad

В полуфинале Морегард обыграл сильнейшего игрока Европы Тимо Болля из Германии. Одним из секретов крутого выступления Трулса специалисты называют шестиконечную ракетку шведа. Благодаря ей он лучше работает на приеме и такая ракетка лучше разрезает воздух – удары становятся мощнее.

Настольный теннис Тренер Мазунов: «Звезды в настолке зарабатывают около 1 млн евро» 14/10/2021 В 10:42

Из российских участников ЧМ-2021 в одиночном разряде лучше всех выступил Кирилл Скачков, вошедший в 1/32 фиала.

Настольный теннис Тренер Мазунов: «Хотел работать в России, но меня кинули» 14/10/2021 В 10:16