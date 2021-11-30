В Хьюстоне завершился чемпионат мира по настольному теннису-2021. Традиционно доминировали китайские мастера пластикового мяча – на их счету победы в четырех разрядах из пяти.
Главной сенсацией турнира стал 19-летний швед Трулс Морегард, который дошел до финала в одиночном разряде, где проиграл Фан Джин Дону. Больше повезло шведскому дуэту Кристиан Карлссон/Маттиас Фальк, которые завоевала золотые медали.
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В полуфинале Морегард обыграл сильнейшего игрока Европы Тимо Болля из Германии. Одним из секретов крутого выступления Трулса специалисты называют шестиконечную ракетку шведа. Благодаря ей он лучше работает на приеме и такая ракетка лучше разрезает воздух – удары становятся мощнее.
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- Из российских участников ЧМ-2021 в одиночном разряде лучше всех выступил Кирилл Скачков, вошедший в 1/32 фиала.
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