24 мая четверо неизвестных похитили в Москве чемпиона Европы по тхэквондо Сергея Чмуля.

По информации «Московского комсомольца», преступники посадили 28-летнего спортсмена в свой автомобиль и отобрали мобильный телефон, угрожая избиением и привлечением к уголовной ответственности – один из нападавших представился полицейским. В течение недели вымогатели удерживали Чмуля силой и заставили перевести им 14 миллионов рублей со своих счетов. 30 мая тхэквондиста оставили одного в квартире. Он сбежал и обратился в полицию.

Троих похитителей задержали, управление Следственного комитета по Москве возбудило в их адрес уголовное дело по двум статьям. Местонахождение их соучастника устанавливается.

Чмуль завершил карьеру спортсмена.

Сейчас он работает гендиректором одной из московских компаний.

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