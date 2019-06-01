Чемпиона Европы по тхэквондо похитили и удерживали силой. Он перевел преступникам 14 млн рублей
Спортсмен смог сам вырваться от вымогателей.
24 мая четверо неизвестных похитили в Москве чемпиона Европы по тхэквондо Сергея Чмуля.
По информации «Московского комсомольца», преступники посадили 28-летнего спортсмена в свой автомобиль и отобрали мобильный телефон, угрожая избиением и привлечением к уголовной ответственности – один из нападавших представился полицейским. В течение недели вымогатели удерживали Чмуля силой и заставили перевести им 14 миллионов рублей со своих счетов. 30 мая тхэквондиста оставили одного в квартире. Он сбежал и обратился в полицию.
Троих похитителей задержали, управление Следственного комитета по Москве возбудило в их адрес уголовное дело по двум статьям. Местонахождение их соучастника устанавливается.
- Чмуль завершил карьеру спортсмена.
- Сейчас он работает гендиректором одной из московских компаний.
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