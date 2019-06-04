В Сербии нехорошо и опасно критиковать прогнозы погоды. Нехорошо – потому что передачей рулит очень симпатичная ведущая Сара Дамьянович. Опасно – потому что Сара уложит любого критика. Не только сногсшибательной красотой – она любому достанет пяткой в голову.

Дамьянович – обладательница черного пояса по тхэквондо, двукратная чемпионка Балкан, призер чемпионата Европы. Она не выбегал на поле в финалах Лиги чемпионов, поэтому у нее пока только 490 тысяч подписчиков. Но если бы выбежала, с поля уносили бы стюардов.

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