Единственная олимпийская медалистка в истории Ирана покинула страну по политическим причинам

Единственная олимпийская медалистка в истории Ирана – тхэквондистка Камия Ализаде – покинула страну по политическим причинам.

21-летняя девушка сообщила о решении через инстаграм. «Я одна из миллионов угнетенных женщин в Иране. Я носила все, что мне говорили, повторяла каждое сказанное ими слово. Но когда они считали нужным, они использовали меня. Решиться уехать было сложнее, чем выиграть медаль Олимпиады. Но я хочу жить счастливо и безопасно, а также продолжать заниматься спортом», – написала Ализаде.

Спортсменка добавила, что власти критиковали ее за занятия тхэквондо и говорили, что достоинство женщины не в том, чтобы растягивать ноги. Тем не менее, Камия подчеркнула, что навсегда останется дочерью Ирана.

Ализаде выиграла бронзу Рио-2016.

Она не уточнила, куда уехала, но источники сообщают о Нидерландах.

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