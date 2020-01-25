Единственная медалистка Олимпиад в истории Ирана уехала в Германию и надеется получить гражданство
Камия Ализаде хочет выступать на международных соревнованиях за новую страну.
Единственная медалистка Олимпийских игр в истории Ирана эмигрировала в Германию и надеется выступать за эту страну на международных соревнованиях. Тхэквондистка Камия Ализаде сбежала из родной страны, обвинив власти в сексизме.
«Даже если я не попаду на Олимпиаду, ничего страшного. Конечно, кто-то меня осудит, но мне только 21 год, и я могу участвовать в следующих Олимпиадах и чемпоинатах мира. Приложу для этого все усилия», – цитирует спортсменку AP.
Немецкий союз тхэквондо поддержал желание Ализаде остаться в стране. Это поможет ей быстрее получить гражданство и начать выступать за Германию.
- Ализаде выиграла бронзу Рио-2016.
- О решении покинуть Иран девушка сообщила через инстаграм.
Единственная олимпийская медалистка в истории Ирана покинула страну по политическим причинам