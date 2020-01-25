Единственная медалистка Олимпиад в истории Ирана уехала в Германию и надеется получить гражданство

Единственная медалистка Олимпийских игр в истории Ирана эмигрировала в Германию и надеется выступать за эту страну на международных соревнованиях. Тхэквондистка Камия Ализаде сбежала из родной страны, обвинив власти в сексизме.

«Даже если я не попаду на Олимпиаду, ничего страшного. Конечно, кто-то меня осудит, но мне только 21 год, и я могу участвовать в следующих Олимпиадах и чемпоинатах мира. Приложу для этого все усилия», – цитирует спортсменку AP.

Немецкий союз тхэквондо поддержал желание Ализаде остаться в стране. Это поможет ей быстрее получить гражданство и начать выступать за Германию.

Ализаде выиграла бронзу Рио-2016.

О решении покинуть Иран девушка сообщила через инстаграм.

Единственная олимпийская медалистка в истории Ирана покинула страну по политическим причинам

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