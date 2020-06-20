Тхэквондо

12-летнего чемпиона ЮФО по тхэквондо замуровали в бетон. Подозревают мать – экс-кандидата в мэры

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Галина Морозова и Александр Парахняков

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
26 минут назад

Жуткая история из Астрахани.

В Астрахани в пятницу, 19 июня, обнаружили тело 12-летнего Александра Парахнякова. Труп мальчика нашли забетонированным в подвале дома его старшего брата.

Он пропал 4 марта после похода в школу. Водолазы несколько дней по заданию местного управления Следственного комитета искали тело ребенка в реке и ничего не обнаружили.

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По подозрению в убийстве Парахнякова задержали его мать, экс-кандидата в мэры Астрахани Галину Морозову. По версии следствия, Саша пришел домой с прогулки под утро и поссорился с матерью. Морозова в ходе конфликта ударила сына гантелей. От полученных травм мальчик скончался на месте.

«Семья потерпевшего пыталась запутать следствие, доводя информацию о том, что мальчика неоднократно видели около дома. Также они с точностью опознавали его на камерах видеонаблюдения в различных частях города, пытаясь придать видимость тому, что он еще жив», – заявили в пресс-службе СУ СК РФ по Астраханской области.

По данным телеграм-канала Mash, 12-летний Парахняков – золотой призер чемпионата Южного федерального округа по тхэквондо.

  • У Галины Морозовой помимо Саши еще две дочери и сын, сейчас правоохранительные органы рассматривают вопрос о заключении под стражу.
  • По факту преступления в Астрахани завели уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Наказание по этой статье – лишение свободы от восьми до 10 лет либо пожизненный срок.

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