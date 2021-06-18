Сестры-близняшки из Казахстана Айя и Сая Кенжегали отказались драться друг с дружкой в финале детского турнира по тхэквондо.

Вместо боя в весовой категории до 24 кг у девочек победительница была выбрана при помощи игры «камень, ножницы, бумага» – выиграла Айя Кенжегали.

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Турнир проходил в Кзылординской области и был посвящен памяти Героя Советского Союза Тайимбета Комекбаева.

В соревнованиях приняло участие более 800 мальчиков и девочек от 8 до 11 лет из разных областей Казахстана.

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