Российский тхэквондист Михаил Артамонов выиграл бронзу в весовой категории до 58 кг – это вторая медаль России в первый день Игр.

В поединке за третье место Михаил победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана. Первый раунд Артамонов проиграл со счетом 0:3, но во втором максимально переломил ситуацию – на табло горел счет 8:3 в пользу россиянина. В третьем раунде спортсмены обменивались ударами, и Артамонову хватило запаса для победы.

Во второй схватке за бронзу сойдутся Омар Салим (Венгрия) и Юн Янь (Южная Корея), золото оспорят Мохамед Халил Йендуби из Туниса и итальянец Вито делль'Аквила.

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