24 июля в Токио начался турнир по тхэквондо. В весовой категории до 49 кг Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда в поединке за золото победила испанку Адриану Сересо Иглесиас со счетом 11:10. Бронза досталась Абишаг Семберг из Израиля и Тияне Богданович из Сербии.
- Турнир по тхэквондо в Токио проходит с 24 по 27 июля.
- В тхэквондо разыгрывается 8 комплектов наград.
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