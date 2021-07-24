24 июля в Токио начался турнир по тхэквондо. В весовой категории до 49 кг Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда в поединке за золото победила испанку Адриану Сересо Иглесиас со счетом 11:10. Бронза досталась Абишаг Семберг из Израиля и Тияне Богданович из Сербии.
  • Турнир по тхэквондо в Токио проходит с 24 по 27 июля.
  • В тхэквондо разыгрывается 8 комплектов наград.
Российский тхэквондист Михаил Артамонов выиграл бронзу Олимпиады в весовой категории до 58 кг
Токио-2020
Тхэквондист Артамонов взял бронзу – у России 2-я медаль
3 ЧАСА НАЗАД
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Тхэквондо
Близнецы отказались драться друг с дружкой на турнире по тхэквондо
18/06/2021 В 12:54
Тхэквондо
12-летнего чемпиона ЮФО по тхэквондо замуровали в бетон. Подозревают мать – экс-кандидата в мэры
20/06/2020 В 17:05