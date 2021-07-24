24 июля в Токио начался турнир по тхэквондо. В весовой категории до 49 кг Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда в поединке за золото победила испанку Адриану Сересо Иглесиас со счетом 11:10. Бронза досталась Абишаг Семберг из Израиля и Тияне Богданович из Сербии.

Турнир по тхэквондо в Токио проходит с 24 по 27 июля.

В тхэквондо разыгрывается 8 комплектов наград.

Токио-2020 Тхэквондист Артамонов взял бронзу – у России 2-я медаль 3 ЧАСА НАЗАД

Тхэквондо Близнецы отказались драться друг с дружкой на турнире по тхэквондо 18/06/2021 В 12:54