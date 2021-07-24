Михаил Артамонов, занявший третье место в категории до 58 кг, поделился эмоциями после завоевания бронзовой олимпийской медали.

«Эмоции довольно разные, потому что в начале дня проиграл. Думал, что не будет возможности побороться за бронзу, но все сложилось как нельзя удачно. Решил, что надо хвататься за такой шанс двумя руками. В планах было вымотать соперника, потому что знаю, что он много гоняет вес. Три раунда ему стоять довольно тяжело. Во втором раунде решил сделать упор на удары и бил в расчете на баллы. В моменте, когда он встал, я почувствовал, что он закончился и нужно ловить момент. Сделал отрыв, и в третьем нужно было удержать темп. Все прошло по плану.

На последней минуте я два раза отдал в корпус – это создало напряжение. Почувствовал, как напрягся тренер, начал успокаивать его жестами, чтобы он расслабился», – приводит слова Артамонова «Чемпионат»

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