Российская тхэквондистка Татьяна Минина стала серберяным призером Олимпийских игр-2020 в Токио. В финальном поединке она проиграла американке Анастасии Золотич в категории до 57 кг.
- На счету России стало 7 медалей: 1 золото, 4 серебра и 2 бронзы. В медальном зачете Россия занимает пятое место, а по общему количеству наград уступает только США и Китаю.
- В соревнованиях тхэквандистов бронзу ранее взял Михаил Артамонов (до 58 кг).
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