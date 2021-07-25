Тхэквондист Улугбек Рашитов принес Узбекистану первую медаль Олимпийских игр-2020 в Токио, которая сразу стала золотой. В финале турнира до 68 кг Рашитов уверенно победил британца Брэдли Синдена – 34:29.
- До успеха Рашитова сборная Узбекистана ни разу не брала медалей в соревнованиях по тхэквондо.
- В медальном зачете лидирует сборная Китая (6-1-4).
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