Российский тхэквондист Максим Храмцов победил представителя Египта Сеифа Эиссу в полуфинале турнира Олимпиады в Токио в весовой категории до 80 кг. Встреча завершилась со счетом 13:1 в пользу Храмцова по итогам трех раундов.
В финале 23-летний представитель Нижневартовска сразится с Никитой Рафаловичем из Узбекистана или с Салехом Эль Шарабати из Иордании.
- Финал олимпийского турнира в категории до 80 кг состоится 26 июля в 15:45 (мск).
- Летние Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.
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