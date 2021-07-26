Российский тхэквондист Максим Храмцов выиграл золотую медаль Олимпийских игр-2020 в Токио. В финале турнира в весовой категории до 80 кг он победил Салеха Эль Шарабати из Иордании. Встреча завершилась со счетом 20:9 в пользу Храмцова по итогам трех раундов.

Успех Храмцова можно назвать по-настоящему историческим: это первое золото России в тхэквондо за всю историю Олимпийских игр.

В соревнованиях тхэквандистов бронзу ранее взял Михаил Артамонов (до 58 кг).

Татьяна Минина проиграла в финале американке Анастасии Золотич в категории до 57 кг и стала серебряным призером Игр.

Летние Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

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