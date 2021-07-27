Российский тхэквондист Владислав Ларин выиграл золотую медаль Олимпийских игр-2020 в Токио.
В финале турнира в весовой категории свыше 80 кг он победил Деяна Георгиевски из Северной Македонии. Встреча завершилась со счетом 15:9 в пользу Ларина по итогам трех раундов.
- Золото Владислава Ларина стало вторым для России в тхэквондо на Играх в Токио.
- Ранее Максим Храмцов в финале турнира категории до 80 кг победил Салеха Эль Шарабати из Иордании.
- До победы Храмцова Россия ни разу не выигрывала золотых медалей в тхэквондо на Олимпиадах.
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