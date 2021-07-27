Российский тхэквондист Владислав Ларин выиграл золотую медаль Олимпийских игр-2020 в Токио.

В финале турнира в весовой категории свыше 80 кг он победил Деяна Георгиевски из Северной Македонии. Встреча завершилась со счетом 15:9 в пользу Ларина по итогам трех раундов.

Золото Владислава Ларина стало вторым для России в тхэквондо на Играх в Токио.

Ранее Максим Храмцов в финале турнира категории до 80 кг победил Салеха Эль Шарабати из Иордании.

До победы Храмцова Россия ни разу не выигрывала золотых медалей в тхэквондо на Олимпиадах.

Токио-2020 Храмцов принес России первое в истории золото в тхэквондо ВЧЕРА В 13:04

Токио-2020 Храмцов вышел в финал Олимпиады в категории до 80 кг ВЧЕРА В 07:50