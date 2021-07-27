Тхэквондо – молодой, но стремительно развивающийся вид спорта. На международный уровень он вышел в 1973-м, когда появилась Всемирная организация.

Какие есть стили?

Сам вид берет начало из позднего периода трех корейских государств, а это примерно 1-й век до н.э. Тогда в Корее пользовались популярностью единоборства суббан и тхэккён – им обучали корейских воинов и они стали основой нынешнего тхэквондо. Теперь этот вид спорта уже 21 год как носит статус олимпийского. За годы существования он превратился почти в религию с ответвлениями-стилями, и никто не хочет приходить общему. Стили отличаются философией, правилами ведения боя, а также поведением до, после и во время поединка.

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Стиля Чхан Хон придерживаются многие международные организации, а его название происходит от генерала Чхан Хон Рю. В 1966 году мужчина основал ITF – международную федерацию тхэквондо, целью которой была популяризация вида спорта во всем мире. Представить, как именно Чхан хотел сделать тхэквондо массовым, сложно – принципы своего стиля он описал в 15 больших томах.

На Олимпиаде соревнуются, придерживаясь стиля Кукки. Он зародился в 1972 году, когда власти Кореи построили в Сеуле центр развития тхэквондо «Куккивон». Спустя год на территории «Куккивона» состоялся первый ЧМ, а сейчас там присваивают даны и со всех сторон изучают вид спорта: от отслеживания новых рекордов до подготовки инструкторов. Главный адепт стиля – Всемирная федерация тхэквондо, под крылом которой существуют 210 национальных ассоциаций.

Еще одно ответвление тхэквондо – американское. В США вид спорта развивали корейские эмигранты. Главные флагманы американского стиля – Ли Джэнгу по прозвищу Джун Ри и Ли Хэнун. В 60-х годах эти увлеченные боевыми искусствами мужчины основали клубы в разных штатах. Вот кто действительно популяризовал тхэквондо: учениками Джуна Ри были Брюс Ли, Мухаммед Али и даже легендарный мотиватор Тони Роббинс, а клуб Хэнуна насчитывал около 120 тысяч членов только в США.

Как дерутся на Олимпиаде?

Бой в олимпийском тхэквондо называется кёруги. Нельзя бить ниже уровня пояса, запрещены удары руками выше уровня ключицы. Оппоненты надевают экипировку: жилет, носки для защиты голеностопных суставов, перчатки и защиту паха. В олимпийском варианты можно бить по спине, исключая позвоночник. Также можно проверять на прочность голову, в том числе затылок.

Благодаря датчикам в шлеме, жилете и носках поединки судит электронная система. Однако она справляется не всегда: за учет сложных элементов отвечают живые судьи. Арбитр также может остановить встречу в случае нарушения правил или начислить штрафные баллы. Сила не играет роли – засчитываются даже слабые попадания. Но удары ногами в лицо учтутся только если соперник свалится в нокаут или нокдаун.

Максим Храмцов Фото: Getty Images

За попадание ногой в зону от пояса до ключиц тхэквондисту присуждают два балла, а за удар в эту же область с разворотом туловища через спину – четыре очка. За удар ногой в голову начисляют три балла, а за предварительный разворот через спину – еще два. Удары руками в тхэквондо почти не нужны: в процентном соотношении их выбрасывают в девять раз реже, чем ногами. Это логично: руками бьют только в среднюю зону, такие удары оцениваются в один балл, если они будут акцентированными. Поединок длится три раунда по две минуты каждый с перерывами в одну минуту.

Как раньше на Олимпиаде выступали русские?

Дебют тхэквондо на ОИ состоялся в Сиднее-2000 – там же случилась первая медаль сборной России, ее забрала Наталья Иванова. В соревновании среди бойцов свыше 67 кг Иванова вынесла соперниц из Канады и Хорватии, но в финале не выдержала давления со стороны китаянки Чэнь Чжун.

Затем Россию ждал унылый застой. Спустя четыре года никто не отобрался на Олимпиаду в Афинах, а в 2008-м российские тхэквондисты не взяли наград в Пекине. Зато в 2012-м – сразу две медали. В категории до 58 кг Алексей Денисенко победил костариканца и тайваньца, а после поражения корейцу одолел австралийца Сафвана Халила в матче за третье место. А у женщин в той же категории от 67 кг Анастасия Барышникова прошла соперниц из Туниса и Словении, а проиграв тхэквондистке из Сербии, победила кореянку.

Анастасия Барышникова Фото: Getty Images

В 2016-м Денисенко добавил еще и серебро в Рио, но уже в категории до 68 кг. В том же году Алексей и Барышникова поженились. Сейчас семья обзавелась двумя детьми и живет в Ростовской области – здорово выступили, получается!

Тхэквондо – это зрелищно?

Несмотря на кучу защитной экипировки, тхэквондо – не декоративное, а самое настоящее боевое искусство. В смешанные единоборства перешли многие тхэквондисты и стали в ММА заслуженными мастерами. Это легендарный рекордсмен UFC по серии побед Андерсон Силва, чемпион Bellator Серхио Петтис и его брат, экс-чемп UFC Энтони Петтис. Черным поясом по тхэквондо владеет Эдсон Барбоза, автор одного из самых эпичных нокаутов в истории UFC.

Не только реальные бойцы шарят в тхэквондо. Название этого вида спорта не имеет ничего общего с японским файтингом Tekken, но один из персонажей культовой игры искусно владеет корейским единоборством. Все дело в том, что персонаж Хваранг из третьей части Tekken – тхэквондист, а его движения списаны с реального спортсмена Хвана Су Ли, обладателя 6-го дана. В 1992 году Су Ли стал чемпионом мира в легком весе, а в 1994-м занял третье место в среднем.

Корейцы прекрасно осознают, что их национальный вид спорта слабо напоминает игру Tekken, поэтому Ассоциация тхэквондо страны нашла способ, как привлечь внимание зрителей вне Олимпиады. Во время турнира на экране отображались две шкалы здоровья бойцов. Ролик набрал в десятки тысяч больше просмотров, чем обычно, но дальше развлекать публику почему-то отказались.

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