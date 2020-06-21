У Димитрова коронавирус. Он выступал на турнире Джоковича с Рублевым, Тимом и Сашей Зверевым

Вот и новые заболевшие COVID-19 из теннисного тура.

19-я ракетка мира Григор Димитров сообщил о заражении коронавирусной инфекцией.

«Привет всем. Хочу поделиться с поклонниками и друзьями, что сдал в Монако положительный тест на COVID-19.

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Хочу убедиться, что все, с кем я контактировал в последние дни, также проверились и приняли необходимые меры предосторожности. Сожалею, что мог причинить вам вред.

Я уже вернулся домой и иду на поправку. Спасибо за вашу поддержку, оставайтесь в безопасности и будьте здоровы», – написал Димитров в инстаграме.

29-летний болгарин принимал участие на турнире Adria Tour, уступил в стартовом матче Борне Чоричу и снялся.

Григор мог стать переносчиком коронавирусного заболевания для Новака Джоковича, Александра Зверева, Доминика Тима и Андрея Рублева, вместе с которыми выступал на корте в Задаре.

Из-за болезни Димитрова организаторы отменили финал Adria Tour, в котором должны были принимать участие Джокович и Рублев.

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