Теннис
Adria Tour

У Димитрова коронавирус. Он выступал на турнире Джоковича с Рублевым, Тимом и Сашей Зверевым

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Григор Димитров, Adria Tour

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 23 минут

Вот и новые заболевшие COVID-19 из теннисного тура.

19-я ракетка мира Григор Димитров сообщил о заражении коронавирусной инфекцией.

«Привет всем. Хочу поделиться с поклонниками и друзьями, что сдал в Монако положительный тест на COVID-19.

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Хочу убедиться, что все, с кем я контактировал в последние дни, также проверились и приняли необходимые меры предосторожности. Сожалею, что мог причинить вам вред.

Я уже вернулся домой и иду на поправку. Спасибо за вашу поддержку, оставайтесь в безопасности и будьте здоровы», – написал Димитров в инстаграме.

  • 29-летний болгарин принимал участие на турнире Adria Tour, уступил в стартовом матче Борне Чоричу и снялся.
  • Григор мог стать переносчиком коронавирусного заболевания для Новака Джоковича, Александра Зверева, Доминика Тима и Андрея Рублева, вместе с которыми выступал на корте в Задаре.
  • Из-за болезни Димитрова организаторы отменили финал Adria Tour, в котором должны были принимать участие Джокович и Рублев.

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