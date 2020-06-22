Теннис
Adria Tour

Чорич вслед за Димитровым заразился коронавирусом

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Борна Чорич

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 22 минут

Хорват тоже выступил на турнире Новака Джоковича в Зардаре и сыграл как раз с Димитровым.

Хорватский теннисист Борна Чорич объявил, что заразился коронавирусом.

Чорич участвовал в турнире Новака Джоковича в Зардаре – Борна стартовал матчем с Григором Димитровым, который объявил о заражении ранее. «Хочу убедиться в том, что все, кто контактировал со мной в последние дни, прошли тестирование! Мне очень жаль за весь вред, который я мог нанести! Я хорошо себя чувствую, и у меня нет никаких симптомов. Берегите себя и будьте здоровы», – написал Чорич в инстаграме.

Теннис

Kurir: Джокович отказался сдавать тест на COVID-19 после контакта с Димитровым

37 МИНУТ НАЗАД

Также положительные тесты сдали тренер Димитрова и один из членов команды Джоковича.

  • Димитров и Чорич могли стать переносчиками коронавирусного заболевания для Новака Джоковича, Александра Зверева, Доминика Тима и Андрея Рублева, вместе с которыми выступали на корте в Задаре.
  • Организаторы отменили финал Adria Tour, в котором должны были сыграть Джокович и Рублев.

На «Ролан Гаррос»-2020 пустят зрителей

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Adria Tour

У Димитрова коронавирус. Он выступал на турнире Джоковича с Рублевым, Тимом и Сашей Зверевым

14 ЧАСОВ НАЗАД
ATP Masters Майами

«Честное мнение? Ты принял ужасное решение». Судье и болельщикам снова досталось от Кирьоса

27/03/2019 В 12:16
По теме
ТеннисAdria TourБорна Чорич
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Теннис

Kurir: Джокович отказался сдавать тест на COVID-19 после контакта с Димитровым

37 МИНУТ НАЗАД
Adria Tour

У Димитрова коронавирус. Он выступал на турнире Джоковича с Рублевым, Тимом и Сашей Зверевым

14 ЧАСОВ НАЗАД
US Open

Вспомни один из лучших матчей в истории US Open: Энен и Каприати устроили супершоу

15 ЧАСОВ НАЗАД
Теннис

Джокович продемонстрировал баскетбольный скилл и бросил вызов Леброну

21 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Adria Tour

Рублев смял Зверева и выиграл группу на Adria Tour

00:04:28
Play Icon
Play Icon
Adria Tour

Дрон помешал Звереву выполнить подачу в матче с Рублевым

00:00:32
Play Icon
Play Icon
Adria Tour

Рублев обыграл Чилича в матче выставочного турнира в Хорватии

01:18:37
Play Icon
Play Icon
Теннис

Звереву сорвало крышу – он ради забавы выбил мяч на околоземную орбиту в матче с Чиличем

00:00:39
Play Icon

Тренды

Play Icon
Чемпионат Норвегии

Почти однофамилец Холанна пробил паненку, но вратарь стоял до последнего и легко потащил

3 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Adria Tour

Рублев смял Зверева и выиграл группу на Adria Tour

12 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Adria Tour

Дрон помешал Звереву выполнить подачу в матче с Рублевым

17 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат России

Малком показал, за что «Зенит» заплатил 40 миллионов. Он шел к первому дублю в России 11 месяцев

ВЧЕРА В 21:41
Чемпионат России

«Зенит» насовал 4 мяча ЦСКА. Обзор самого крупного поражения армейцев за 9 лет

ВЧЕРА В 20:55
Чемпионат России

Кварацхелия тащит Слуцкого и «Рубин»: забил через себя + оформил победный ассист

ВЧЕРА В 15:03
Play Icon
Теннис

Звереву сорвало крышу – он ради забавы выбил мяч на околоземную орбиту в матче с Чиличем

ВЧЕРА В 21:20
Play Icon
Чемпионат России

17-летний вратарь «Ростова» побил рекорд РПЛ по сэйвам и стал игроком матча

19/06/2020 В 21:22
Чемпионат Испании

Видосы с матча «Реала» и «Валенсии», где было все: отмененный гол, 3 точных выстрела и удаление

19/06/2020 В 05:45
Play Icon
Теннис

Ровно год назад Пэр и Тсонга устроили футбол посреди теннисного матча

18/06/2020 В 21:21
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

18/06/2020 В 09:34
Play Icon
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалУ Димитрова коронавирус. Он выступал на турнире Джоковича с Рублевым, Тимом и Сашей Зверевым