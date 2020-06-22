Чорич вслед за Димитровым заразился коронавирусом

Хорват тоже выступил на турнире Новака Джоковича в Зардаре и сыграл как раз с Димитровым.

Хорватский теннисист Борна Чорич объявил, что заразился коронавирусом.

Чорич участвовал в турнире Новака Джоковича в Зардаре – Борна стартовал матчем с Григором Димитровым, который объявил о заражении ранее. «Хочу убедиться в том, что все, кто контактировал со мной в последние дни, прошли тестирование! Мне очень жаль за весь вред, который я мог нанести! Я хорошо себя чувствую, и у меня нет никаких симптомов. Берегите себя и будьте здоровы», – написал Чорич в инстаграме.

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Также положительные тесты сдали тренер Димитрова и один из членов команды Джоковича.

Димитров и Чорич могли стать переносчиками коронавирусного заболевания для Новака Джоковича, Александра Зверева, Доминика Тима и Андрея Рублева, вместе с которыми выступали на корте в Задаре.

Организаторы отменили финал Adria Tour, в котором должны были сыграть Джокович и Рублев.

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Adria Tour У Димитрова коронавирус. Он выступал на турнире Джоковича с Рублевым, Тимом и Сашей Зверевым 14 ЧАСОВ НАЗАД