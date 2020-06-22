Чорич вслед за Димитровым заразился коронавирусом

Борна Чорич
Фото: Getty Images
Хорват тоже выступил на турнире Новака Джоковича в Зардаре и сыграл как раз с Димитровым.
Хорватский теннисист Борна Чорич объявил, что заразился коронавирусом.
Чорич участвовал в турнире Новака Джоковича в Зардаре – Борна стартовал матчем с Григором Димитровым, который объявил о заражении ранее. «Хочу убедиться в том, что все, кто контактировал со мной в последние дни, прошли тестирование! Мне очень жаль за весь вред, который я мог нанести! Я хорошо себя чувствую, и у меня нет никаких симптомов. Берегите себя и будьте здоровы», – написал Чорич в инстаграме.
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Также положительные тесты сдали тренер Димитрова и один из членов команды Джоковича.
- Димитров и Чорич могли стать переносчиками коронавирусного заболевания для Новака Джоковича, Александра Зверева, Доминика Тима и Андрея Рублева, вместе с которыми выступали на корте в Задаре.
- Организаторы отменили финал Adria Tour, в котором должны были сыграть Джокович и Рублев.
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