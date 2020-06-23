«Тупое решение!» Реакция теннисного мира на турнир Джоковича и заражения COVID-19

Новак породил бурю негатива.

Турнир Adria Tour, организованный Новаком Джоковичем, показал, что теннисный тур пока не готов к возобновлению. По крайней мере в полном объеме – без соблюдения правил гигиены и дистанции.

После соревнований в Сербии коронавирус был выявлен у четырех игроков – Григора Димитрова, Борны Чорича, Виктора Троицки и самого Джоковича (и его жены), а также у 5-летнего внука ресторана, в котором отрывались теннисисты, а еще у русско-сербского актера Милоша Биковича – близкого друга Новака.

Adria Tour Чорич вслед за Димитровым заразился коронавирусом ВЧЕРА В 09:40

Новак Джокович с супругой Еленой Ристич Фото: Getty Images

Многие изначально были не в восторге от идеи серба организовать турнир, когда пандемия окончательно не утихла. После эпизодов с заражениями на фоне халатного отношения лучшего теннисиста планеты и его товарищей к правилам поведения (обнимашки и другие контакты на протяжении недели были нормой) мир окончательно выплеснул негатив на Джоко. Сам он уже извинился, но этого, кажется, мало.

«Все, что мы делали последние месяцы, происходило от чистого сердца и из лучших побуждений. Наш турнир должен был объединить игроков и продемонстрировать солидарность и сопереживание внутри региона. Приношу глубокие извинения за каждый отдельный случай заболевания. Надеюсь, они не повлекут за собой осложнений, и все быстро восстановятся», – раскаивался Новак.

И все же реакция была разная, но в большинстве своем негативная. Кто бы сомневался, что активнее других Джоковича будет полоскать Ник Кирьос. Австралиец выступил дважды.

«Совершенно тупое решение проводить выставочный турнир. Скорейшего выздоровления, ребята, но вот что бывает, если игнорировать все протоколы. Это НЕ ШУТКИ», – написал Ник после объявления о коронавирусе у Борны Чорича.

«Молюсь за всех игроков, заразившихся коронавирусом. Но больше не рассказывайте мне про мои «безответственные» или «глупые» поступки. Вот это ни в какие рамки не лезет», – австралиец оставил запись под видео, где Новак прыгает с голым торсом на вечеринке (конечно, без маски и перчаток).

«Все видели фотографии из Сербии, как они ходили на вечеринки. Поэтому меня не удивляет, что несколько ребят заразились коронавирусом. О чем они только думали? Конечно, они сами виноваты», – прокомментировала то же видео Кики Бертенс.

«Думаю, Джокович, как председатель Совета игроков ATP, должен подавать более правильный пример остальным. Он отвечал за свой турнир и его последствия, а в итоге после всех вечеринок, где игроки танцевали без всякой дистанции, двое из них заразились коронавирусом», – вторил британец Дэн Эванс.

Бразилец Бруно Суарес передал Новаку неприятные новости: «Это просто какой-то ужастик. Все произошедшее – настоящий абсурд и яркий пример безответственности. Даже если ты на Северном полюсе, сейчас нельзя устраивать вечеринки и потом выкладывать это в инстаграм. Такое поведение – полное неуважение ко всему, что сейчас происходит в мире. Многие начали критиковать Джоковича и задумались о том, чтобы сместить его с поста председателя Совета игроков ATP».

К критике присоединились и теннисные менеджеры. К примеру, президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорф: «Как мы можем объяснить молодым людям, что нужно сохранять социальную дистанцию и постоянно мыть руки, когда Джокович делает, что ему вздумается? Дело даже не в том, что некоторые игроки заболели, а в том, что в контакте с ними постоянно были около сотни юношей. Меня поражает, что на турнире не соблюдались никакие правила, и все это гордо транслировали на весь мир».

Новак Джокович Фото: Getty Images

Хордорфа поддержал глава Совета директоров ATP Андреа Гауденци: «Это немного похоже на те моменты, когда твои дети учатся кататься на велосипеде и ты говоришь им, что нужно носить шлем. Они не слушают тебя, катаются без него, падают и только потом начинают его надевать».

«Зачем они полезли играть? Это их риск. Я бы не обращал на это никакого внимания», – коротко и ясно высказался о заболевших глава ФТР Шамиль Тарпищев.

«Только у четырех теннисистов результат оказался положительным. Нет повода для паники. У нашего турнира была гуманитарная цель, но все сложилось как нельзя хуже для нас. С нашей стороны было сделано все, чтобы защитить друг друга, мы следовали всем мерам предосторожности», – успокоил себя и остальных брат Новака Джордже, который так и не понял, насколько все серьезно.

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