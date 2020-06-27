Матич – о критике Джоковича: «Мыши вылезли из нор и скоро забьются обратно, а кот вернется на корт»

Максимальная образность для футболиста.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поддержал первую ракетку мира Новака Джоковича после обвинений теннисиста в распространении коронавирусной инфекции.

«В последние несколько дней против Новака Джоковича развернулась целая кампания из-за проведения его турнира в Белграде. Хотя согласно сербскому законодательству все было в порядке и организовано на высшем уровне.

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Несмотря на это, мыши повылезали из нор и позволили себе критиковать первого номера рейтинга – как по теннисным понятиям, так и по оценке всех людей на Земле.

Тем не менее, я не переживаю. Очень скоро кот вернется на корт, а мыши вернутся в норы. Турнир получился прекрасным и, надеюсь, станет ежегодным, потому что наш теннис заслуживает этого.

Единственное, в чем я обвиняю Новака, – в том, что он извинился перед мышами, которые раскритиковали его без причины. Нет, Ноле. Это они все попросят прощения. Уже совсем скоро», – написал Матич в открытом письме, которое цитирует Sport.blic.rs.

По ходу турнира Adria Tour, который организовал Джокович, положительные тесты на COVID-19 сдали сам Новак, тренер Горан Иванишевич и его фитнес-коуч, а также теннисисты Борна Чорич, Виктор Троицки и Григор Димитров.

За проведение соревнований в Белграде и их организацию в условиях пандемии серба критиковали, в частности, Энди Маррей и Ник Кирьос.

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