«Джокович, сдохни». В Хорватии краской на здании оставили послание Новаку после случаев с COVID-19

Не все любят Ноле.

Первая ракетка мира Новак Джокович подвергся новым оскорблениям после нескольких случаев заражения коронавирусной инфекцией на турнире Adria Tour в Задаре.

В хорватском Сплите неизвестный написал краской пожелания смерти сербскому теннисисту. «Джокович, умри. Наше единственное желание – твоя скорая гибель. Привет из Сплита. Сдохни», – гласит послание на здании между улицами Ливаньской и Синьской. Об этом сообщил Dalmatinski portal.

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Надпись быстро закрасили, на свежих фотографиях дома действительно красуются чистые стены.

В городской администрации Сплита журналистов Dalmacija Danas заверили, что правоохранительные органы уже разбираются в случившемся и устанавливают личности авторов акции.

После турнира Adria Tour в Задаре положительные тесты на COVID-19 сдали сам Новак Джокович, его тренер Горан Иванишевич и фитнес-коуч, а также теннисисты Виктор Троицки, Борна Чорич и Григор Димитров.

Джоковича неоднократно критиковали за плохую организацию соревнований в условиях пандемии коронавируса.

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