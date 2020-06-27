«Джокович, сдохни». В Хорватии краской на здании оставили послание Новаку после случаев с COVID-19

Новак Джокович
Фото: Getty Images
Не все любят Ноле.
Первая ракетка мира Новак Джокович подвергся новым оскорблениям после нескольких случаев заражения коронавирусной инфекцией на турнире Adria Tour в Задаре.
В хорватском Сплите неизвестный написал краской пожелания смерти сербскому теннисисту. «Джокович, умри. Наше единственное желание – твоя скорая гибель. Привет из Сплита. Сдохни», – гласит послание на здании между улицами Ливаньской и Синьской. Об этом сообщил Dalmatinski portal.
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Надпись быстро закрасили, на свежих фотографиях дома действительно красуются чистые стены.
В городской администрации Сплита журналистов Dalmacija Danas заверили, что правоохранительные органы уже разбираются в случившемся и устанавливают личности авторов акции.
- После турнира Adria Tour в Задаре положительные тесты на COVID-19 сдали сам Новак Джокович, его тренер Горан Иванишевич и фитнес-коуч, а также теннисисты Виктор Троицки, Борна Чорич и Григор Димитров.
- Джоковича неоднократно критиковали за плохую организацию соревнований в условиях пандемии коронавируса.
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