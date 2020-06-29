«Мы ослабили меры, и это моя вина». Премьер-министр Сербии заступилась за Джоковича

Ана Брнабич выступила с пронзительной речью в поддержку Новака.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич прокомментировала вспышку коронавируса на турнире Новака Джоковича и взяла вину за организацию на себя.

«Я его полностью поддерживаю. Он молодец и хотел сделать что-то хорошее не только для Сербии, но и для всего региона. Он хотел помочь собрать деньги, и я благодарна ему. Если бы я могла, то взяла бы всю вину на себя. Это моя вина, что мы ослабили меры. Он услышал рекомендации. Это моя вина! Пусть люди это знают – ответственность лежит на мне! Для меня эти турниры – гуманитарная акция, и я полностью его поддерживаю», – цитирует Брнабич btvnovinite.bg.

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На турнирах серии Adria Tour в Белграде и Задаре заразились сам Джокович, Борна Чорич, Виктор Троицки и Григор Димитров, а также некоторые тренеры и персонал.

Соревнования проходили со зрителями на трибунах без социальной дистанции, игроки контактировали не только на матчах, но и на развлекательных ивентах.

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