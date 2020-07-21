«Новака не любят за то, что он серб из какой-то дыры». Дед Джоковича объяснил критику внука

Происхождение решает.

Зденко Загар, дедушка Новака Джоковича, выразил мнение по поводу критики его внука за организацию Adria Tour, на котором сам теннисист и еще несколько человек заразились коронавирусом.

«Я не знаю, почему его постоянно осуждают. Это же не Новак принес коронавирус! Я так зол. Единственная причина его критиковать – это то, что он серб. Да. Потому что он серб из какой-то дыры, потому что его критики не знают, где находятся Сербия и Белград. Это бесит Надаля и Федерера. Их следует игнорировать.

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Я по национальности хорват и родился в Винковцах. Моя бывшая жена, бабушка Новака, тоже родилась в том же городе. Я приехала в Белград, когда она еще посещала школу, поэтому мы поженились. Так родилась Диана, мать Новака. Я всегда говорил, что я югослав или хорват, я никогда не был сербом. Диана родилась в Белграде и выросла там. Не говоря уже о Ноле», – рассказал 82-летний Зденко в интервью Informer.

Джокович – победитель 17 турниров «Большого шлема».

Новак – обладатель карьерного «Большого шлема» в одиночном разряде.

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