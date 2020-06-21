Рублев смял Зверева и выиграл группу на Adria Tour

Чемпионат Норвегии. Второй тур
«Мастерс»-2019. Финал
Но финала не будет – его отменили из-за болезни Димитрова.
Саша никак не мог сосредоточиться.
Андрей справился в трех сетах.
Доминик творит красоту на Adria Tour.
Немец был хорош, но грек еще лучше.
Швейцарку утешала ее мама.
Элина снова побеждает.
Даша впервые в сезоне выиграла три матча подряд и за финал сразится с немкой Анна-Леной Фридзам.
Выиграл, конечно же, Ноле.
Эти удары можно пересматривать настолько долго, что есть риск проспать на работу.