Александр Зверев и Марсело Мело проиграли дуэту Ллойд Глaсспул/Харри Хелиоваара в 1/8 финала парного разряда на турнире ATP в Акапулько.

Матч продолжался 1 час 19 минут и завершился поражением немца и бразильца со счетом 2:6, 6:4, 6:10. Зверев и Мело допустил четыре двойных ошибки (их соперники – ни одной). Глaсспул и Хелиоваара реализовали два брейк-пойнта из трех. Александр и Марсело – лишь один из семи. При этом обе пары выполнили одинаковое количество эйсов – по четыре.

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Самый обсуждаемый эпизод случился уже по окончании матча. Раздосадованный проигрышем Зверев раскромсал ракетку о судейскую вышку. Причем после каждого удара немец смотрел на арбитра. Возможно, поступок Александра связан с недовольством работой судьи. А может дело просто в злости от раннего вылета из турнира – пока это остается невыясненным. Как и то, будут ли применены санкции к немцу за несдержанное поведение.

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