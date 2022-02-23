Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на дисквалификацию Александра Зверева с турнира ATP 500 в Акапулько. Третью ракетку мира забанили за неспортивное поведение после парного матча. Немец был недоволен решениями арбитра.

«Есть же регламент. Все зависит от степени грубости. Если было все серьезно, то такое решение правильное для судьи. Вспыльчивое поведение теннисистов может быть вызвано многими причинами. Спортсмены же не машины. Раздражать может поведение соперников, трибуны. В теннисе публика более интеллигентна, чем на футболе или хоккее. Зрители не должны мешать подаче между очками.

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Ну и состояние игрока тоже влияет на такие ситуации. Многие вещи могут раздражать спортсмена. Из-за этого он может проявлять себя так, как это ему позволяют эмоции. Медведев, кстати, никогда не оспаривал решения судей касаемо места попадания мяча. Он спорил о поведении болельщиков или о непрерывании подсказок Циципасу на соревнованиях», – заявил Тарпищев.

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Видео безрассудного нападения Зверева на судейскую вышку можно посмотреть здесь

Источник: «СЭ»

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