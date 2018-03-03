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Джаред Дональдсон - Кевин Андерсон

ATP Акапулько - 3 марта 2018

Это Теннис, и это Акапулько! Следите за матчем Джаред Дональдсон – Кевин Андерсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 3 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Джаред Дональдсон и Кевин Андерсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.