27.02.18 - Princess Mundo Imperial
К. НисикориКэй Нисикори
Не ранее
20:00
Д. ШаповаловДенис Шаповалов
ATP Акапулько • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Кэй Нисикори - Денис Шаповалов
ATP Акапулько - 27 февраля 2018

Это Теннис, и это Акапулько! Следите за матчем Кэй Нисикори – Денис Шаповалов на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 27 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Кэй Нисикори и Денис Шаповалов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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