27.02.18 - Princess Mundo Imperial
Р. НадальРафаэль Надаль
Не ранее
20:00
Ф. ЛoпесФелисиано Лoпес
ATP Акапулько • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Рафаэль Надаль - Фелисиано Лoпес
ATP Акапулько - 27 февраля 2018

Это Теннис, и это Акапулько! Следите за матчем Рафаэль Надаль – Фелисиано Лoпес на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 27 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Рафаэль Надаль и Фелисиано Лoпес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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