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Александр Бублик - Танаси Коккинакис

ATP Акапулько - 27 февраля 2018

Это Теннис, и это Акапулько! Следите за матчем Александр Бублик – Танаси Коккинакис на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 27 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Александр Бублик и Танаси Коккинакис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.