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Петер Гожовчик - Александр Зверев

ATP Акапулько - 1 марта 2018

Это Теннис, и это Акапулько! Следите за матчем Петер Гожовчик – Александр Зверев на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 1 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Петер Гожовчик и Александр Зверев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.