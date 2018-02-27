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Стив Джонсон - Александр Зверев

ATP Акапулько - 27 февраля 2018

Это Теннис, и это Акапулько! Следите за матчем Стив Джонсон – Александр Зверев на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 27 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Стив Джонсон и Александр Зверев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.