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Рафаэль Надаль снялся с турнира в Акапулько из-за острой боли в ноге
Опять все плохо.
Рафаэль Надаль отказался от участия на турнире в Акапулько накануне стартового матча.
«Вчера на последней тренировке я почувствовал недомогание. Я поехал в госпиталь, сделал МРТ. У меня остается скопление жидкости. Нужны дальнейшие обследования, чтобы понять, в чем дело.
Место примерно то же, что и на Australian Open», – цитирует Надаля официальный сайт АТР.
В интервью ВВС Рафаэль заявил, что боль была острой.
- 28 февраля Рафаэль должен был сыграть с Фелисиано Лопесом.
- Надаль не выступал после четвертьфинального матча Australian Open против Марина Чилича. Испанец не доиграл ту встречу из-за травмы бедра.
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