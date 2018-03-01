Адриан Маннарино притворился, что его позвали на обед, и пробил не глядя в пустой корт

Адриан Маннарино проиграл в 1/8 финала турнира в Акапулько южноафриканцу Кевину Андерсону со счетом 3:6, 4:6. По ходу матча француз исполнил несколько шикарных ударов, но соперник действовал стабильнее.

Особенно хорош был прием Адриана во втором сете, когда он потрясающе сыграл у сетки.

Матч продлился 1 час 29 минут. Андерсон сделал 3 брейка и 10 эйсов, Маннарино ответил одним брейком.

Андерсон ведет в личных встречах против Маннарино со счетом 4-1.

За выход в полуфинал Кевин сыграет с корейцем Хён Чоном.

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