Организатор турнира в Акапулько: «Рафаэль Надаль плакал 2 часа в отеле из-за новой травмы»

Организатор турнира в Акапулько Алехандро Бурильо рассказал о реакции Рафаэля Надаля на новую травму.

«Надаль был чрезвычайно разочарован из-за появления новых проблем. Я разговаривал с ним: он два часа плакал у себя в отеле», – цитирует Бурильо AS.

Рафаэль НадальGetty Images

Из-за проблем с бедром Рафа не доиграл четвертьфинал Australian Open против Марина Чилича.

28 февраля испанец должен был провести первый матч в Акапулько, но перед игрой снова почувствовал острую боль.

Травма вынудила Рафу сняться с «Мастерсов» в Индиан-Уэллс и Майами.

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