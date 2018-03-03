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Организатор турнира в Акапулько: «Рафаэль Надаль плакал 2 часа в отеле из-за новой травмы»
Экс-лидер мирового рейтинга устал от болячек.
Организатор турнира в Акапулько Алехандро Бурильо рассказал о реакции Рафаэля Надаля на новую травму.
«Надаль был чрезвычайно разочарован из-за появления новых проблем. Я разговаривал с ним: он два часа плакал у себя в отеле», – цитирует Бурильо AS.
Рафаэль НадальGetty Images
- Из-за проблем с бедром Рафа не доиграл четвертьфинал Australian Open против Марина Чилича.
- 28 февраля испанец должен был провести первый матч в Акапулько, но перед игрой снова почувствовал острую боль.
- Травма вынудила Рафу сняться с «Мастерсов» в Индиан-Уэллс и Майами.
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