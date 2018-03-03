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Организатор турнира в Акапулько: «Рафаэль Надаль плакал 2 часа в отеле из-за новой травмы»

Организатор турнира в Акапулько: «Надаль плакал 2 часа в отеле из-за новой травмы»
Eurosport

47 мин. назад

Экс-лидер мирового рейтинга устал от болячек.

Организатор турнира в Акапулько Алехандро Бурильо рассказал о реакции Рафаэля Надаля на новую травму.

«Надаль был чрезвычайно разочарован из-за появления новых проблем. Я разговаривал с ним: он два часа плакал у себя в отеле», – цитирует Бурильо AS.

Рафаэль Надаль

Рафаэль НадальGetty Images

  • Из-за проблем с бедром Рафа не доиграл четвертьфинал Australian Open против Марина Чилича.
  • 28 февраля испанец должен был провести первый матч в Акапулько, но перед игрой снова почувствовал острую боль.
  • Травма вынудила Рафу сняться с «Мастерсов» в Индиан-Уэллс и Майами.

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