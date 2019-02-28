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«Кирьос не уважает публику, соперника и себя». Наглейшая подача Ника возмутила Рафаэля Надаля

«Кирьос не уважает публику, соперника и себя». Наглейшая подача Ника возмутила Надаля
Eurosport

46 мин. назад

Австралиец ведет себя предельно вызывающе.

Ник Кирьос обыграл Рафаэля Надаля во втором раунде турнира в Акапулько со счетом 3:6, 7:6 (2), 7:6 (6), но своим поведением перечеркнул все впечатление от неожиданной победы.

В одном из эпизодов Кирьос выполнил неожиданную подачу, практически не подбросив мяч. Это вызвало бурную реакцию у зрителей, которые освистали австралийца.

Видео - Кирьос поиздевался над Надалем унизительной подачей и моментально словил хейт трибун

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После матча эпизод прокомментировал и сам Надаль: «Ник – игрок с большим талантом. Он мог бы побеждать на турнирах «Большого шлема» и бороться за самые высокие позиции в рейтинге, но есть причина, по которой он находится там, где находится. Ему не хватает уважения к публике, сопернику и к себе самому».

Видео - Невероятно красивый матч Надаля и Кирьоса, после которого Ник обезумел от счастья и победы

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  • В третьем раунде Кирьос сыграет со Стэном Вавринкой.
  • Счет личных встреч Надаля и Ника стал ничейным – 3:3.
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