Кирьос остался недоволен поведением Вавринки, послал трибуны и словил предупреждение

Австралийский теннисист Ник Кирьос апеллировал к судье во время матча против Стэна Вавринки. Игра проходила в рамках четвертьфинала турнира в Акапулько.

Журналист Джейк Дэвис рассказал в твиттере, что первый спорт произошел в конце второго сета. Кирьос был недоволен поведением Вавринки, который заводил зрителей и кричал в его сторону. Судья учел замечания и попросил швейцарца не делать этого.

«Вчера Надаль действовал против меня на подаче, а сегодня он [Вавринка] заводит зрителей», – заявил австралиец. В третьем сете Кирьос также был предупрежден, так как бранился в сторону зрителей на трибунах.

Кирьос обыграл Вавринку в трех сетах – 7:5, 6:7, 6:4.

В матче против Надаля его также освистывали трибуны.

Кирьос поиздевался над Надалем унизительной подачей и моментально словил хейт трибун

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