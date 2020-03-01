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Надаль в третий раз победил в Акапулько. Рафа – самый молодой и самый возрастной чемпион турнира
Разбил Фритца (простите за каламбур).
Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл турнир Abierto Mexicano Telcel в мексиканском Акапулько.
В финале Надаль победил американца Тэйлора Фритца в двух партиях – 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 13 минут.
Рафаэль сделал 14 виннерсов при восьми невынужденных ошибках.
- Для Надаля победа в Акапулько стала третьей, причем в 2005 и 2013 гг. он выигрывал трофей на грунте, теперь же стал первым на харде. Кубок стал для него 85-м в карьере и первым в сезоне.
- Также 33-летний Рафа удерживает рекорд Abierto Mexicano Telcel как самый молодой чемпион и самый возрастной. В 2005-м испанцу было всего 18 лет.
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