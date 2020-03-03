Российскую теннисистку Анну Калинскую заметили в компании австралийца Ника Кирьоса на улицах мексиканского Акапулько.

Пара попала в объективы папарацци Daily Mail. 24-летний Кирьос и 21-летняя Калинская пробовали мексиканскую кухню в одном из кафе на вынос. На одном из фото видно, как Ник целует Анну в лоб.

Слухи о романе Кирьоса и Калинской распространились в августе 2019 года и неоднократно подтверждались. Позже молодые люди, возможно, разругались – и отписались друг от друга в соцсетях. Теперь они снова комментируют публикации друг друга.

На турнирах ATP и WTA в Акапулько оба проиграли в первых матчах: Кирьос снялся с игры с Уго Умбером из-за травмы, Калинская уступила Тамаре Зиданшек (3:6, 4:6).

Кирьос идет 39-м в рейтинге ATP, Калинская – 111-я в рейтинге WTA.

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