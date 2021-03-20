Во время полуфинального матча Александра Зверева и Доминика Кёпфера на турнире ATP 500 в Акапулько произошло небольшое землетрясение.

Земляные толчки начались прямо во время розыгрыша, но стихия не остановила немецких теннисистов, и они продолжили играть. Судья на вышке тоже промолчал, и очко в итоге взял 23-летний Зверев.

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Матч завершился со счетом 6:4, 7:6(5) в пользу Зверева.

В финале Александр сыграет со Стефаносом Циципасом, который прошел Лоренцо Музетти (6:1, 6:3).

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